Prof Silvana muore di tumore e lascia l’eredità agli studenti bisognosi e studiosi

Leggi su thesocialpost

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)Ghiazza ha insegnato per più di 20 anni nel Dipartimento di Scienze della Formazione, Psicologia, Comunicazione dell’Università degli Studi “Aldo Moro” di Bari. Quando ha saputo di essersi ammalata di, che è stata la causa della sua morte nell’agosto del 2022, la docente ha fatto una scelta importante. Ha istituito una fondazione a suo nome che ogni anno premierà glimeno abbienti che si laureeranno in Medicina, con specializzazione in Oncologia, o presenteranno la loro tesi in Letteratura. Leggi anche: Addio a “Bicio” Chies, amatissimo chef trevigianoGhiazzaLa fondazioneGhiazza Nel consiglio di amministrazione della Fondazione Ghiazza siede anche un ex alunno della docente, che l’aveva avuta come insegnante in una scuola, e che ora contribuirà a ...