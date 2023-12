Processo Grillo | in aula il filmato del presunto stupro di gruppo

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) AGI - Si preannunciano altre due udienze fiume, oggi e domani, in tribunale a Tempio Pausania, dove dalle 11.30 proseguirà il controesame di 'Silvia' (nome di fantasia), la studentessa italo-norvegese di 23 anni che accusa di violenza sessuale diCiro, figlio del fondatore del M5S, Beppe, e tre suoi amici genovesi, Francesco Corsiglia, Vittorio Lauria ed Edoardo Capitta. La ragazza, assistita da Giulia Bongiorno e Dario Romano, dovrà continuare a rispondere alle domande dell'avvocata Antonella Cuccureddu, che difende Corsiglia assieme al collega genovese Gennaro Velle, e poi degli altri difensori. Secondo gli imputati, quella sera del 16 luglio 2019 in Costa Smeralda i rapporti sessuali furono consenzienti. I loro legali puntano a evidenziare contraddizioni nel racconto della teste, sia rispetto alle immagini girate quella notte, sia ...

