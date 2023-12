Processo Ciro Grillo | il VIDEO del presunto stupro in udienza mostra per la prima volta alla vittima

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ricomincia ilper, il figlio di Beppe, fondatore del M5s indagato perassieme a tre suoi amici liguri. In aula quest'oggi verràtoildel, un filmato di 20 secondi. Immagini che, secondo i difensori rappresentano la prova di un rap

Caso Grillo jr, oggi riprende processo: in aula video di quella notte

Riprende questa mattina davanti al Tribunale di Tempio Pausania ila carico diGrillo, figlio del fondatore del M5S e dei suoi tre amici Edoardo Capitta, Francesco Corsiglia e Vittorio Lauria per stupro di gruppo. Oggi e domani tornerà in aula, per ...

Processo a Ciro Grillo, in aula il video del presunto stupro La Repubblica

Ciro Grillo, oggi riparte il processo: in aula il video del presunto stupro girato dai ragazzi. Una delle vitt ilmessaggero.it

Processo Ciro Grillo, Silvia torna in aula. Udienza sospesa

Genova – È cominciato nelle aule del tribunale di Tempio Pausania in Sardegna il processo a carico di Ciro Grillo e i suoi tre amici genovesi (Vittorio Lauria, Francesco Corsiglia ed Edoardo Capitta) ...

Caso Grillo jr: iniziata udienza, in aula la ragazza che denunciò il presunto stupro di gruppo

Tempio Pausania, 13 dic. (Adnkronos) - E' iniziata davanti al Tribunale di Tempio Pausania la nuova udienza del processo a carico di Ciro Grillo, figlio del fondatore del M5S, e dei suoi tre amici, ac ...