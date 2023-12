(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Oggi si torna in. Per i difensori dei quattro imputati le immagini rappresentano la prova che invece si è trattato di un rapporto consensuale. Giulia Bongiorno, l’avvocato di Silvia: “La ragazza si è sempre rifiutata di vederlo”

Processo a Ciro Grillo, in aula il video del presunto stupro

Tempio Pausania " Quei 20 secondi per Silvia (nome di fantasia) saranno interminabili, ammesso che sia disposta a rimanere in aula e vederli. Perchè nessuno " nemmeno il presidente del collegio ...

Ciro Grillo, oggi ricomincia il processo: in aula il video del presunto stupro, gli audio e le chat Corriere della Sera

Processo a Ciro Grillo, in aula il video del presunto stupro La Repubblica

Salerno, dopo otto anni si chiude processo assenteisti al Ruggi: c'è la prescrizione

Tutti assolti per prescrizione. Si cancella con un colpo di spugna l’ennesima costola dell’inchiesta del pubblico ministero Francesco Rotondo sugli assenteisti del Ruggi ...

Ciro Grillo e l’ipotesi stupro. Oggi il video choc in aula

La sua legale Giulia Bongiorno aveva parlato di immagini sconvolgenti: "Non so che cosa succederà quando saranno proiettate in aula". Oggi Silvia, la ragazza italo-norvegese che accusa Ciro Grillo e i ...