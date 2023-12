Luna nuova, 13 dicembre 2023: l'influenza di Nettuno e degli altri transiti sui segni dello zodiaco

Vergine e Pesci delladecade entrano in una fase più tranquilla : qualcosa li ha scossi, ma ... Nella prossimaLumpa proseguirà a parlarci delle influenze della Luna nuova del 13 dicembre ...

Prima pagina Tuttosport: “Il Giorgio dopo” Pianeta Milan

Prima pagina Corriere dello Sport: “Avanti Napoli!” Pianeta Milan

L'Eco di Bergamo: "Atalanta, conti ok. Bilancio in attivo per l'8^ anno di fila"

"Atalanta, conti ok. Bilancio in attivo per l'8^ anno di fila". Così in prima pagina L'Eco di Bergamo, che celebra un nuovo grande risultato della società di Percassi, che chiude il bilancio ancora ...

Ferrari: E-Lab con Philip Morris International su soluzioni tech energia sostenibile

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Milano, 13 dic - Ferrari e Philip Morris International, partner strategici dal 1973, apriranno un nuovo capitolo del loro storico rapporto, con una partnership per esp ...