Prima lezione di Didattica Orientativa in una scuola secondaria di primo grado

Leggi su orizzontescuola

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Iva Francese - Al Regina Margherita di Salerno, come Sotto Dipartimento di Scienze Umane, abbiamo istituito sin dall' inizio dell' anno, un "Laboratorio emozionale", attraverso il quale guidare gli studenti e le studentesse, al riconoscimento delle emozioni, al fine di gestirle e viverle in modo equilibrato. Anche perché è dal capire quali sono e a quali comportamenti ci conducono personalmente le nostre emozioni, che possiamo partire per comprendere i sentimenti e le azioni di chi è di fronte a noi. L'articolo .