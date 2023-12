Prima i presepi | ora le lucine Che noia le polemiche di Natale!

Leggi su ilfoglio

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Qualcuno, anni fa, aveva proposto di bandire Gesù bambino dalle recite scolastiche per non disturbare le altre culture religiose (spoiler: nessuno si era sentito offeso). Poi era arrivata l'assurda proposta di non parlare più di "vacanze di Natale", da sostituire con il più laico "Festa d'Inverno" (dicono sia più inclusivo). Poi è stata la volta dei crocifissi, dopo ancora dei canti natalizi. Ed ecco che anche quest'anno tornano le polemicuzze natalizie. Stavolta niente scarmucce sul presepe (un classicone). Pensavamo di averla scampata. E invece stavolta è toccato alle decorazioni natalizie diventare il nuovo terreno di scontro tra scemenze ideologiche. Diatribe bipartisan: da destra e sinistra, nessuno sembra volersi risparmiare. Per la rubrica "castronerie da destra" ecco l’europarlamentare Paolo Borchia, segretario provinciale della Lega di Verona, prendersela con la "stella ...