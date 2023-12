Presentata denuncia per Leone | il gattino morto scuoiato | per chi trova il responsabile | una taglia da 13 mila euro

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Dopo 4 giorni di agonia, il gattonon ce l’ha fatta. Il reale nome del felino non si sapeva, così come non era presente un collare.to agonizzante per le strade di Angri, in provincia di Salerno, i medici veterinari l’hanno voluto ribattezzare col ‘coraggioso nomignolo’ per omaggiare un micio che ha lottato con tutte le proprie forze per sopravvivere dopo essere statovivo. L’Ente Nazionale Protezione Animali ha presentato unacontro ignoti per la morte nei confronti dello sfortunato peloso. Lo ha annunciato Carla Rocchi, presidente nazionale dell’Enpa, che ha presentato lanella giornata di ieri. Ciò che più ha scioccato chi ha prestato soccorsi al felino è stata la brutalità con la quale è stato ripetutamente ferito l’animale. In suo ricordo, nella giornata di ...