Preparatevi per il Capodanno cinese con la Nike Air Jordan 1 Low SE

Leggi su gqitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ogni anno,lancia una collezione a tema per celebrare quello che è probabilmente l'evento più importante del calendario: il nuovo anno! E con il grande giorno alle porte (10 febbraio, per la cronaca), è stata presentata la Air1 Low SE Chinese New Year e molti sneakerhead la definiscono già una delle migliori colorazioni CNY di sempre. Air1 Low SE Chinese New YearRiprendendo l'ammiraglia low-top di Michael, queste Airpresentano una struttura interamente in pelle. La base è dipinta di bianco ed è arricchita da pannelli di rosso, un colore che nella culturarappresenta fortuna, gioia e felicità. Uno Swoosh d'oro testurizzato scivola sui fianchi laterali e mediali, facendo riferimento al colore del ...