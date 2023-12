Premio ASI Sport&Cultura | venerdì l’appuntamento al Foro Italico | omaggio agli azzurri del tennis

Leggi su notizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)15 dicembre, al, la 18^ edizione delASI Sport&Cultura. La Nazionale di Davis vince la sezione Atleta dell’anno. Attesi numerosi personaggi di spessore che hanno lasciato il segno nella società in questo 2023 e campioni dello sport. Il “ASI Sport&Cultura”, organizzato da ASI (Associazioni Sportive e Sociali Italiane), sta per tornare. Ad ospitare l’evento, giunto alla 18^ edizione, sarà il Salone d’Onore del CONI di Roma che il prossimo, il 15 dicembre, alle ore 18:30, aprirà le porte ai vincitori dell’edizione 2023 e ad alcuni dei massimi rappresentanti dello sport italiano. In lizza per la sezione “Atleta dell’anno”, c’erano Francesco Bagnaia, Gianmarco Tamberi e la Nazionale italiana di, vincitrice della ...