Polonia | il governo Tusk ottiene il voto di fiducia

Leggi su periodicodaily

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) In, ildi Donaldha ottenuto ildi. Atteso per oggi il giuramento.dovrà affrontare grandi sfide, come la modifica della legge del sistema giudiziario attuata dalguidato dal PiS.: ildi DonaldildiIl nuovodel primo ministero