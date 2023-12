Politiche del lavoro | educazione finanziaria e welfare aziendale | gli strumenti per incentivare la natalità

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) (Adnkronos) – La problematica della, il persistente declino demografico, un sistema diinsufficiente e poco aderente alle reali esigenze della popolazione, oltre alla scarsa attenzione allesull’occupazione femminile e la conciliazione trae famiglia sono temi intricati che impattano in modo preoccupante sulla coesione sociale del Paese. Questi temi sono stati al centro dell’evento ‘a misura di famiglia‘, organizzato per il progetto Demografica dall’Adnkronos, tenutosi oggi presso il Palazzo dell’Informazione a Roma. Davide Desario, direttore dell’Agenzia Adnkronos, ha sottolineato l’importanza cruciale dellae delper l’Italia, attualmente fanalino di coda in Europa sia per le ...