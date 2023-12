Polignano a Mare | festa di Santa Lucia Stasera

Leggi su noinotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Di seguito un comunicato diffuso dagli organizzatori: Ladianimerà la quarta giornata del “Natale a. C’era una volta il Natale“, in programma mercoledì 13 dicembre. A partire dalle 10.30 le scolaresche sfileranno dall’Arco Marchesale con i lumini su via Martiri di Dogali fino alla chiesa di San Cosimo. La rassegna di appuntamenti dedicati alle iniziative natalizie illuminerà ai vicoli della città natale di Domenico Modugno fino al 7 gennaio. Trenta giorni di eventi in cui si potrà assistere a villaggi incantati sparsi per le viuzze, mercatini, grandi luminarie, spettacoli e intrattenimento che fonderanno tradizione, innovazione e artigianato locale. “Sarà un Natale a misura di tutti – ha spiegato il sindaco del Comune dia ...