Poi ci sono dei magistrati Nicola Porro | la bordata sulle toghe italiane

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) A Stasera Italia su Rete 4 si parla del caso giudiziario del giorno, la condanna a 6 anni di carcere per Alex Pompa, il ragazzo che ha ucciso il padre per difendere la madre vittima di abusi continui. "La giustizia terrena - spieganel suo editoriale-copertina - oggi ha deciso di condannare a 6 anni di carcere un ragazzo, Alex, che ha ucciso il padre perché il padre stava usando violenza contro la madre. Cosa che accadeva da 15 anni, senza denunce ma con tante prove che poi siverificate. In primo grado è stato assolto, poi è stato condannato a 6 anni di carcere". "La stessa giustizia - prosegue il conduttore, riferendosi alla vicenda di Mario Roggero - che nei confronti di un signore che faceva una legittima difesa che non è stata considerata tale, ha condannato a 17 anni un gioielliere che ha ucciso uscendo dal ...