PNRR | ecco le modifiche “verdi” del nuovo Piano di Ripresa e Resilienza

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non c’è nulla di immutabile, tranne l’esigenza di cambiare. La Commissione Europea ha dato il via libera alle revisioni, fortemente incentrate sulla transizione verde, presentate dal governo italiano alla fine di agosto per ilNazionale di), che guida l’utilizzo dei finanziamenti europei del programma Next Generation EU. Molte delle, che coinvolgono 145 degli originari 349 obiettivi del, riguardano l’efficientamento energetico e la sostenibilità ambientale. In generale, progetti per un valore di 15,89 miliardi di euro escono dalsaranno finanziati tramite altre fonti, in particolare i fondi di coesione e sviluppo, con scadenza nel 2026. Lesono diventate necessarie a causa di ritardi ...