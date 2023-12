(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Sofferenze aggiuntive:cadute per l'intera nottata hanno provocato estesigamenti negli attendamenti eretti a Rafah (all'estremità sud della Striscia di) per molte ...

Piogge torrenziali sugli sfollati di Gaza: allagate le tende dei palestinesi alla fame

Sofferenze aggiuntive:cadute per l'intera nottata hanno provocato estesi allagamenti negli attendamenti eretti a Rafah (all'estremità sud della Striscia di Gaza ) per molte migliaia di persone che nelle ...

Meteo Cronaca Diretta (Video): UGANDA, piogge torrenziali provocando un'alluvione lampo nella capitale Kampala iLMeteo.it

Cronaca meteo. Arabia Saudita, piogge torrenziali a La Mecca. La città finisce sott'acqua - Video 3bmeteo

Piogge torrenziali sugli sfollati di Gaza: allagate le tende dei palestinesi alla fame

Piogge torrenziali cadute per l'intera nottata hanno provocato estesi allagamenti negli attendamenti eretti a Rafah (all'estremità sud della Striscia di Gaza) per molte migliaia di persone ...

Villafranca Tirrena. Ecco i lavori per salvare la zona Castello dai “fiumi” provocati dalle piogge

Il recente allarme sugli allagamenti lanciato con il “Rapporto Città Clima”, in cui la Sicilia risulta tra le regioni italiane più a rischio, non coglie di sorpresa Palazzo d’Orleans che per ...