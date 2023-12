Pietà di Michelangelo | sai perché nasce da un imbroglio?

Leggi su funweek

Cosa sappiamo sulla di , una delle opere più note al mondo e tanto amate dagli esperti d'arte? L'origine della scultura è molto curiosa e la storia si discosta dal tradizionale racconto che nel corso degli anni è stato tramandato. Scopriamo tutti i dettagli al riguardo. di , l'origine della scultura Non tutti sanno come sia nata la di . L'autore della grandiosa opera, appunto, non aveva ancora venticinque anni quando venne chiamato dal cardinale francese Jean Bilhères de Lagraulas, del titolo di Santa Sabina, ambasciatore del re di Francia, per scolpire una Vergine con un Cristo morto da collocare presso la Cappella di Santa Petronilla, nella vecchia Basilica di San Pietro.