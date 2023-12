Pianura | in scooter con pistola e targa coperta | 2 arresti

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un 20enne e un 46enne sono stati arrestati, al termine di un inseguimento, dopo essere stati scoperti in possesso di un’arma, a bordo di unoconda carta stagnola. In due sullo, con ladalla carta stagnola: i carabinieri della stazione di Napolili hanno notati in via

In due sullo, la targa coperta dalla carta stagnola. I carabinieri della stazione di Napolili hanno notati in via montagna spaccata, tra le auto in coda nel traffico dell'ora di punta. Anche i due ...

In due sullo scooter, con la targa coperta dalla carta stagnola: i carabinieri della stazione di Napoli Pianura li hanno notati in via montagna Spaccata, tra le auto in coda nel traffico dell'ora di ...

