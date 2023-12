Petardi in campo | il consigliere Sguera | “Da Avellino nessuna parola di condanna”

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Tempo di lettura: 2 minuti“Sì, è vero: nel calcio si vince e si perde (in realtà esiste anche il pareggio). Ma Benevento e i Beneventani in termini di civiltà, sportività e rispetto vincono sempre. La pazienza, però, ha un limite e questo limite negli ultimi giorni è stato abbondantemente superato”. Così in una nota stampa Vincenzocomunale a Benevento e segretario provinciale di ‘Azione’ per il Sannio. “Ha davvero dell’incredibile quanto accaduto allo stadio ‘Vigorito’ domenica sera così come nei giorni seguenti. ‘Disparità’ lad’ordine. Disparità tra l’accortezza e la scrupolosità con cui sono stati controllati i tifosi di casa nel pre-partita tra Benevento e(eppure neanche ho memoria dell’ultima volta in cui si sono verificati incidenti allo stadio sannita) e l’imprudenza che ...