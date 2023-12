Pesi | weekend per le finali di Campionati Assoluti a Roma

Leggi su sportface

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)sarà sede di unimportante per il mondo dellastica italiana. Infatti nella Capitale ci saranno ledeiItaliani, competizione in cui si metteranno alla prova i migliori atleti di questa disciplina dal punto di vista nazionale. Saranno 57 gli uomini mentre saranno 59 le donne che hanno superato il primo step delle qualifiche regionali e che ora approdano alledove incontreranno il meglio del panorama italiano. In pedana anche il campione del mondo nella categoria 81 kg, Oscar Reyes Martinez, che gareggerà sabato alle 18.30; il vicecampione del mondo nella categoria fino a 61 kg, Sergio Massidda, che competerà eccezionalmente nella categoria fino a 67 kg (domenica alle 14.30) deciso a strappare i record italiani al ...