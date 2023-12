Perturbazioni in arrivo | poi seguirà un vasto anticiclone

Leggi su agi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) AGI - Una perturbazione di origine atlantica si muove sull'Europa avvicinandosi al Mediterraneo dove è in atto un peggioramento delle condizioni meteo. Prossime ore che vedranno precipitazioni sparse soprattutto sulle regioni settentrionali, più intense al Nord-Est. Fenomeni che nei prossimi giorni raggiungeranno anche il Centro-Sud accompagnati anche da un generale calo delle temperature. Valori che per il prossimo weekend dovrebbero risultare anche di qualche grado sotto media specie sulle regioni meridionali. Gli ultimi aggiornamenti del Centro Meteo Italiano confermano comunque l'espansione di une robusto campo di alta pressione sui settori occidentali del continente con l'del terzo weekend di dicembre. Prossima settimana che anche sull'Italia potrebbe vedere clima mite e condizioni meteo nel complesso stabili. Previsioni meteo per ...