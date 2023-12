Perde il controllo dell’auto e finisce contro un muro | 51enne deceduta sul colpo

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Trentola Ducenta. Una donna di 51 anni è morta ieri sera a Trentola Ducenta, nel Casertano, in seguito ad un incidente stradale che ha coinvolto l’auto su cui viaggiava. La donna era in via Montale e dai primi accertamenti effettuati dai carabinieri pare abbia perso ildella vettura impattandounsituato al margine della carreggiata. L’urto è stato molto violento e la donna è morta sul. L’auto è stata sequestrata.