“Perché Mirko ha chiuso con Perla” Fuori dal Grande Fratello è Angelica a far sapere tutto

Leggi su tuttivip

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un sabato fa è stato sorprendentemente eliminato dal2023 e neanche è stato visto in studio come da prassi. Ciò aveva generato nei fan la speranza che potesse tornare in gioco, i gieffini lo cercavano in Tugurio. Poi il ritorno lunedì scorso, però solo per chiudere conVatiero. Ma? A dire la sua sulla coppia scoppiata a Temptation Island, per un pelo non ricongiunta in quel del2023, è stata un’ex concorrente dello spiato appartamento di Cinecittà che è stata più vicina, e più che altro in simbiosi, conBrunetti eVatiero. La mossa di lui avrebbe significato tutt’altro.: “...