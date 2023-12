Perché la situazione è terrificante | Paolo Crepet | la strategia dietro alla droga degli zombie

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'orrore del fentanyl a Quarta repubblica, su Rete 4. Nella parte finale del suo talk, Nicola Porro manda in onda un servizio sconvolgente sulla nuovache annichilisce i giovani rendendoli in tutto e per tutto. Immagini deprimenti e sconsolanti, sempre più frequenti in tante città americane e che tra poco potrebbero essere di casa anche in Europa. "Il dato record è di 120mila morti l'anno per fentanyl - spiega Federico Rampini, corrispondente del Corriere della Sera -. I cinesi a scuola studiano che il loro Paese fu distrutto dal narcotraffico di Stato (l'oppio, tra Ottocento e Novecento, ndr), oggi loro pensano che è colpa nostra, che siamo una società decadente". In studio c'è, psichiatra che in queste settimane è spesso intervenuto in tv per illuminare i ...