“Perché è finita” Greta del Grande Fratello | prima di Mirko un amore vip | ora la mamma di lei svela tutto

Leggi su caffeinamagazine

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Non soloBrunetti, nel passato diRossetti c’è anche una storia con un personaggio ben più famoso. Vero è che il nome dell’attuale concorrente deled ex single di Temptation Island è legato a quello dell’ex di Perla Vatiero. Una relazione che ha fatto chiacchierare tutti fino a quando, solo qualche giorno fa edel suo ingresso all’interno della Casa l’ex tentatrice ha deciso di lasciare in diretta il suo fidanzato, mettendo un punto alla loro storia. Non che non se ne sia più parlato. Ancheuna volta diventata una concorrente del reality show di Alfonso Signorini,hanno avuto modo di avere dei confronti e sembrerebbe che tra i due ci sia ancora qualcosa nonostante a oggi, ...