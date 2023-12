“Per tutti i mari che ho attraversato” di Antonella Pozzuoli | storia di una violenza di genere

Leggi su casertanotizie

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Capua. Lasulle donne è ormai diventata un’emergenza sociale che negli ultimi anni sta coinvolgendo ragazze sempre più giovani. E come tutte le emergenze ha bisogno di riflessioni ad ampio raggio da parte degli addetti ai lavori che devono impegnarsi a progettare percorsi ed iniziative per sensibilizzare in maniera efficace i giovani a tale problematica. Tra le tante iniziative promosse da istituzioni scolastiche e associazioni che si protrarranno oltre il 25 novembre, si inserisce quella di una docente di lettere del liceo “Salvatore Pizzi” di Capua,, già nota autrice di libri per ragazzi (Il meraviglioso mondo di Quick, Ardea editrice – La trappola del labirinto, Ellepiesse – Game over, Ardea editrice). Oltre ad aver proposto ai suoi studenti una Carta dell’impegno contro ladi ...