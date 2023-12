Per colpa di El Niño il 2023 avrà un inverno caldissimo

Leggi su quifinanza

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) I dati scientifici confermano che gli effetti dei cambiamenti climatici e della perturbazione Elsi stanno intensificando. Settembreè stato il mese più caldo di sempre, con un aumento delle temperature di quasi un grado e mezzo rispetto alla media. L’annoè già l’anno più caldo di sempre, con un aumento delle temperature di oltre un grado e mezzo. Una nuova ricerca pubblicata sulla rivista Advances in Atmospheric Sciences ha rilevato che Elsta per innescare una serie di anticicloni nel Pacifico nord-occidentale. Questi anticicloni, che sono zone di alta pressione atmosferica associate a un aumento della temperatura, influenzeranno il clima invernale in Asia orientale e America settentrionale. In Asia orientale, gli anticicloni potrebbero portare a un’ondata di caldo e siccità, con conseguenze ...