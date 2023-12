Pensioni | critiche dell’Ocse su “quota 100” e Ape sociale

Leggi su ilfogliettone

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L'Ocse muove una serie di rilievi critici sui vari meccanismi di anticipostico presenti in Italia, tra cui le varie versioni prorogate di "100", ma anche l`Ape. E nel rapporto sui sistemistici pubblicato oggi, l`ente parigino solleva rilievi critici anche sul concetto di "lavori gravosi", sia per l'ampiezza delle categorie che vi ricadono sia per il fatto che queste situazioni adrebbero gestite non tramite il sistemastico. L`Italia è uno dei nove paesi dell'Ocse che vincola l`età di pensionamento con le aspettative di vita. L'ente parigino rileva che in un sistema contributivo questo legame non è necessario per migliorare il finanziamento delle, ma punta ad evitare che la gente si ritiri troppo presto e/o con...