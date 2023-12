Pensioni Cisal | Cavallaro | “Positivo emendamento del governo”

Leggi su impresaitaliana

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Il segretario generale dellaplaude alle novità in materia diintrodotte dalRoma – “Bene le novità in materia previdenziale introdotte dalcon unalla manovra che cancella la norma che ghigliottinava ledi vecchiaia di alcune categorie del pubblico impiego, tra cui personale degli Enti Locali e della Sanità; esse rispondono alle nostre richieste”. Così in una nota il Segretario Generale della, Francesco. www.impresaitaliana.net L'articolo proviene da Impresa Italiana.