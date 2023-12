Pedofilia | inchiesta choc | sequestrato materiale informatico in una chiesa di Latina

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’indagine sui presunti abusi sessuali del prof di religione aha aperto una sorta di vaso di Pandora. Gli investigatori ipotizzano ipotizza uno scambio dipedopornografico che potrebbe coinvolgere altre persone. Una pista per la quale sono scesi in campo gli uomini della Polizia giudiziaria della Procura di Roma, competenti per reati di pedopornografia, che hanno raggiunto unadel capoluogo pontino, come riporta Il Messaggero, per acquisire. L’acquisizione dinelladel capoluogo pontino I tecnici avrebbero acquisito una serie di file e hard disk da sottoporre ad accertamenti per verificare la sussistenza o meno dell’eventualità di un giro di pedofili in rete. Attività che, per ...