Peach fuzz | colore Pantone 2024 Tutte le idee beauty da copiare

Leggi su dilei

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Appuntamento fisso, anche per ilha decretato ildell’anno. La nuova nuance si chiama, codice 13-1023, ed è una sfumatura calda e avvolgente che vira tra l’arancione e il rosa, il tutto in chiave pastello. Dopo il “Viva Magenta” – un rosso freddo con un pizzico di blu – del 2023, ildell’anno vuole trasmettere sensazioni confortevoli, calme e avvolgenti. Perfetto da includere nel, dal makeup ai capelli,è già protagonista di trucchi inediti, che trasportano già all’estate. Ecco come utilizzarlo. Scoprile offertee Moda sul nostro canale Telegram Iscriviti gratis al canale ...