Pd | la due giorni dem sull' Europa | Schlein ' noi agli antipodi da Atreju' **

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma, 13 dic. (Adnkronos) - Non sarà un'iniziativa 'contro' ma semmai 'per'. E comunque non una 'contro-'. Ma già dal confronto tra gli interventi in campo - Romano Prodi da una parte e Elon Musk dall'altra, Paolo Gentiloni con EllySantiago Abascal con Giorgia Meloni - per la segretaria Pd saranno evidenti differenze e distanze: "Si vedrà che siamonella visione del futuro dell'", ha detto al Nazareno presentando l'assemblea dal titolo 'Verde, sociale, giusta. L'che vogliamo' di venerdì e sabato ai Roma Studios Tiburtina. Rimarca: "Abbiamo saputo che adci sarà il leader di Vox. Abascal è un eversore che ha detto che vorrebbe vedere Pedro Sanchez appeso per i piedi. Lo ridirà anche dal palco ...