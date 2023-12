Paura in montagna per tre studenti | si perdono e usano la seggiovia per ripararsi dal freddo | salvati

Leggi su italiasera

(Di mercoledì 13 dicembre 2023), soprattuttoper treuniversitari che si sono trovati ad affrontare una prova degna di una sfida di sopravvivenza. I giovani infatti hanno dovuto dar fondo alle proprie risorse per riuscire a trovare il modo didal. Soli incon il buio che scendeva insieme alla temperature, i tre sono riusciti a trovare rifugio in unadove hanno trascorso la notte. Si è conclusa con un lieto fine la disavventura dei treuniversitari due ragazzi e una ragazza, di circa 20 anni, che nella serata di domenica scorsa, si sono incamminati in cima al Corno alle Scale, nel bolognese per un’escursione. La notte in, rompono il vetro per trovare riparo dal ...