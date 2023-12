Paura a Pozzuoli | enorme fuga di gas | isolato ospedale La Schiana | traffico deviato

Leggi su teleclubitalia

(Di mercoledì 13 dicembre 2023). Momenti di panico si stanno vivendo da circa un’ora in località La, traed Arco Felice, a causa di unadi gas che ha generato un’nube di fumo. L’aria è irrespirabile, tante persone si sono barricate in casa per evitare di inalare il gas.di L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.