Patto di stabilità | Schlein contro Meloni | “Il suo governo è stato assente sul negoziato di riforma | hanno sempre scelto alleati sbagliati”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Giorgiadice di non escludere il veto suldi? Il suodel tuttosuldi. Mi è piaciuto il masochismo di Matteo Salvini nel complimentarsi con Geert Wilders che girava con il cartello ‘mai un centesimo all’Italia’, mentre noi portavamo a casa il Next Generation EU”. Ad attaccare è la segretaria Pd, Elly, nel corso di una conferenza stampa al Nazareno, sede nazionale dei dem, organizzata per presentare la due giorni del Pd “Sociale, verde, giusta: l’Europa che vogliamo”. “Ho sentito anche la presidente del Consiglio dire che noi saremmo...