Patti Smith, paura per la sacerdotessa del rock: ricoverata a Bologna dopo un malore

Leggi Ancheincanta Milano, premiata con la pergamena della città 'Con grandissimo dispiacere, informiamo il gentile pubblico che il concerto dinon potrà andare in scena a causa di un ...

Patti Smith a Radio DEEJAY: “Because the night è nata aspettando la telefonata del mio fidanzato” Radio Deejay

Patti Smith «è serena» dopo il ricovero a Bologna per un malore

Un malore ha costretto Patti Smith a cancellare con un paio d’ore di anticipo il concerto previsto ieri sera al Teatro Duse di Bologna. «Con grandissimo dispiacere informiamo il gentile pubblico che ...

Patti Smith, paura per la sacerdotessa del rock: ricoverata a Bologna dopo un malore

L'artista, in tour in Italia in questi giorni, si sarebbe dovuta esibire al teatro Duse. Al momento viene tenuta in osservazione ...