Parigi 2024 | Paltrinieri | “Attendo la 10 km nella Senna | non vedo l’ora è piena di fascino”

Leggi su ilfaroonline

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Roma – Corsie della piscine e grandi laghi. Luoghi importanti dove Gregorioha lottato e si è preso le medaglie internazionali nel nuoto e nel nuoto di fondo. E ora una gara tutta nuova, perché nuova sarà la location della competizione olimpica. Per un campione che ama le sfide e sfida pure se stesso, sarà ancora un’emozione non da poco. L’Azzurro attende la gara della 10 km nelle acque libere per conquistare la medaglia dei sogni e si svolgerà. E se pensa alle Olimpiadi di, quello è il primo pensiero: “E’ una cosa un po’ nuova”. Lo dichiara all’Ansa, il Capitano Azzurro, nel punto stampa organizzato al Sebago Shop di Roma.prosegue: “Una volta ho nuotato, è stata un’esperienza: il fiume era abbastanza sporco, ma ...