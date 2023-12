Papa | “Per il momento dimissioni non in programma”

Leggi su zon

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Un no fermo.Francesco, almeno per il, non ha alcun’intenzione di dimettersi dalla carica ecclesiastica. A confermarlo è lui stesso tramite un’intervista all’emittente TV messicana N+, dove ha rivelato anche alcuni dettagli sulle istruzioni circa le sue esequie e la sua tomba. Quest’ultima dovrebbe essere posizionata in Santa Maria Maggiore. Bergoglio ha poi espresso la sua in merito alla rinuncia al pontificato di Benedetto XVI. “Per ilnon ho in progetto di dimettermi, nonostante i problemi di salute avuti quest’anno. Ho appreso queste voci con molta simpatia. L’esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in qualsiasi, ma quando Lui vuole. Ratzinger era un uomo grande e umile, che quando si è reso conto dei suoi limiti ha avuto il coraggio di dire basta.” ...