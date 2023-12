Papa | nuovo appello per cessate-il-fuoco in Medio Oriente

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Città del Vaticano, 13 dic. (askanews) – “Seguo con preoccupazione e dolore il conflitto in Israele e in Palestina. Rinnovo il mioper un immediatoilumanitario. Si soffre tanto lì, incoraggio tutte le parti coinvolte a riprendere i negozianti e chiedo a tutti di assumersi l’urgente impegno di far arrivare gli aiuti umanitari alla popolazione di Gaza che è allo stremo e ne ha veramente bisogno. Si liberino subito tutti gli ostaggi che avevano visto una speranza nella tregua di qualche giorno fa”. Ilper la pace inè venuto daFrancesco al termine dell’udienza generale di oggi. Ilha poi detto: “che questa grande sofferenza per gli israeliani e per i palestinesi finisca. ...