Papa Francesco rivoluziona i funerali dei pontefici | “La mia tomba sarà a Santa Maria Maggiore”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)ha rivelato di “aver preparato la suanella basilica di”. Una scelta presa “per la grande devozione che ha verso la Vergine Salus Populi Romani e che sta semplificando il rito deili”. La notizia viene data dallo stesso pontefice in un’intervista con l’emittente Messicana N+. A realizzare l’intervista è stata la giornalista Valentina Alazraki, che ha reso noto su X (ex Twitter) alcuni passaggi del colloquio con il. “Quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi”, afferma il pontefice spiegando che per questo motivo ha “incontrato il cerimoniere per semplificare ili, che saranno molto più ...