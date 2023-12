Papa Francesco rivela | “Ho preparato la mia tomba a Santa Maria Maggiore I funerali saranno semplici”

Leggi su tpi

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “L’esempio di Benedetto mi fa bene, ma chiedo al Signore di poter dire basta, in ogni momento, ma quando Lui vorrà”. Lo ha dettoin un’intervista esclusiva con l’emittente messicana N+, in cui ha negato di aver mai “pensato di dimettersi” nonostante “i problemi di salute avuti quest’anno”. A scriverlo su X è la giornalista Valentina Alazraki, corrispondente in Vaticano per la testata, che ha intervistato il Pontefice in occasione delle celebrazioni per la Vergine di Guadalupe. Il pontefice, ha aggiunto la corrispondente in un altro post, “ha affermato che quando arrivano la vecchiaia e i limiti bisogna prepararsi”, e che “per questo ha incontrato il cerimonere per semplificare ili, chemolto più. ‘Lancerò il nuovo rituale’, ha detto con ...