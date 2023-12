Paolo Bonolis | giallo sul promo di “Avanti un altro” | cosa hanno notato

Leggi su tvzap

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) News tv. –tornerà insieme a Luca Laurenti a far compagnia gli italiani nella fascia oraria prima di cena con «un». Sarà la tredicesima edizione del seguitissimo game show di Canale 5. In queste ore però sta facendo discutere il “” mostrato in tv: i telespettatori si sono accorti infatti di un particolare e sui social si sono scatenati. Ecco disi tratta… (continua a leggere dopo le foto) Leggi anche: Sonia Bruganelli e, la notizia inaspettata riempie di gioia i cuori dei fan Leggi anche: “Stufo del trash di Mediaset”., bomba di Dagospia:è pronto a fare tutti Quando inizieranno le nuove puntate di «un ...