Paola Ferrari attacca Elodie | “Non può dire che mostra il corpo per l’emancipazione | mi si rivolta lo stomaco quando sento certi ragionamenti”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) “Belen e le sue confessioni protagoniste per un’ora su Raiuno a Domenica In! Ormai basta una camicia bianca (ben portata) per sembrare una santa”, ha scrittosul suo profilo Instagram mettendo nel mirino la showgirl argentina. Nel salotto di Mara Venier ha raccontato di essere stata tradita dodici volte da Stefano De Martino: “Se metti da sempre in piazza la tua vita privata, tra fidanzati, amanti e mariti di ogni genere, e pure giustamente vivi di immagine e facendoti scattare certe foto, non mi sembra il caso di indossare una camicia bianca e parlare di anoressia e di temi seri e importanti come questo, con le tante ragazze che ci lasciano purtroppo la vita”, insiste la giornalista sportiva. “Si è dato spazio a un racconto che è ben distante dalle vite davvero difficili di tante donne in Italia. Questo è un Paese in cui dimentichiamo ...