Pandemie | le scienze comportamentali cruciali per le decisioni politiche

Leggi su ildenaro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) MILANO (ITALPRESS) – Un nuovo studio globale guidato da Kai Ruggeri, PhD, della Columbia Mailman School of Public Health, che ha coinvolto oltre 80 collaboratori provenienti da più di 30 Paesi, sottolinea il ruolo cruciale dellenella formulazione di, sviluppando al contempo un nuovo metodo per valutare l’evidenza sperimentale supubbliche in maniera sistematica. I risultati sono stati pubblicati sulla rivista Nature. Nell’aprile 2020, un gruppo di ricercatori ha pubblicato un articolo di notevole impatto con 19 raccomandazionisul COVID-19 basate sulle. Il documento era frutto di un’ampia collaborazione di oltre 40 esperti, guidati da Jay Van Bavel della New York ...