Pallamano | Mondiali 2023 | Svezia e Danimarca staccano il pass per la semifinale

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Arrivano gli ultimi responsi dai Campionatidifemminile. Dopo la seconda giornata dedicata ai quarti,hanno conquistato ilper le semifinali, raggiungendo così Francia e Norvegia. Ottima la prova delle scandinave, capaci di regolare per 27-20 la Germania;un match ipotecato già nella prima frazione terminata con un secco 16-6, vantaggio che ha consentito alle padrone di casa di resistere alla ribalta delle teutoniche, abili a chiudere il secondo tempo sull’11-14. Ancora più combattuta la partita delle danesi, uscite vittoriose dal vìs-a-vìs contro Montenegro per 26-24. Anche in questo caso l’ago della bilancia sono stati i primi trenta minuti, con il parziale di 13-10 che ha retto il 13-14 del secondo tempo., ...