PalaVignola | Napoletano | “Ancora un proclama del Sindaco | domani ennesima interrogazione”

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Caserta. Nonostante uno speranzosoannunciato nello scorso mese di agosto dalCarlo Marino, e finito addirittura all’attenzione dei media nazionali, e la promessa di un cantiere per novembre, non c’è traccia o parola ufficiale dell’amministrazione sul via della riqualificazione e dell’ampliamento del. Come sempre, la politica degli annunci e degli specchietti per le allodole naufraga nella triste realtà di una città senza impianti sportivi, mentre la locale squadra di pallacanestro è in affanno. Brutto destino per una struttura richiamata negli anni scorsi, tra tanti clamori, a fantascientifiche ed avveniristiche ribalte nazionali anch’esse dimostratesi un palcoscenico vuoto, buono solo per chi voleva farsi raffigurare sul posto in allegri selfie. Tre mesi, finora, trascorsi pure dalla conclusione di una ...