Pagelle – Osimhen stronca il populismo anti-africano | Kvaratskhelia lotta contro il mostro

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) Ledi Napoli-Braga 2-0 a cura di Fabrizio d’Esposito e Ilaria Puglia. MERET. L’imperativo del duce Aurelio era vincere, almeno stasera, e così è stato per fortuna. Eppure, nonostante tutto, Ilaria, i modesti lusitani le loro opportunità per segnare le hanno avute e pure da subito, quando al 4’ Bruma che la spara fuori. Il resto sono soprattutto le parate del giovane Meret, con il sostegno in un’occasione di San Palo, sempre sia lodato (stucchevole, lasciami dire, il dibattito sul presunto volo a uso dei fotografi sul tiro di Horta, l’ennesima dimostrazione che commentatori e giornalisti sportivi non sanno di che parlare) – 6,5 Una gran parata e di puro istinto, la sua. Mi è sfuggito il dibattito sul volo, ma se Meret avesse la malizia di lanciarsi ad uso dei fotografi non sarebbe tacciato di essere algido e incapace di fare reparto, credo. Godiamoci la partita ...