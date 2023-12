Newcastle - Milan, le pagelle di CM: Chukwueze d'oro, Pioli decisivo. Male Loftus - Cheek

Commenta per primo- MILAN 1 - 2 MILAN Maignan 6 : ordinaria amministrazione, ilnon si rende così pericoloso. Non può nulla sul missile vincente di Joelinton. Calabria 6 : nel primo tempo non riesce a trovare gli automatismi giusti con Pulisic. Sale di tono nella ...

Pagelle Newcastle-Milan: Chukwueze impatto pazzesco, Maignan miracoloso - Sportmediaset Sport Mediaset

Pagelle Newcastle-Milan 1-2: Maignan e Fikayo Tomori per la vittoria Pianeta Milan

Champions: Pioli "è serata dolce amara, ci credevamo"

Il Milan viola St. James Park vincendo 2-1 in rimonta sul Newcastle ma non basta per passare il turno in Champions League: a Dortmund pareggiano Borussia e Psg qualificandosi agli ottavi… Leggi ...

Newcastle-Milan, Pioli: “Ora vinciamo l’Europa League”

La sfida contro il Newcastle rappresentava per il Milan la gara da dentro o fuori. Ai rossoneri il merito di averla vissuta con il piglio giusto, eliminando la colpevole dose di rimpianti in caso di ...