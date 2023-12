Paganin | «Inter | in Champions League ora può sfatare un mito»

Leggi su inter-news

(Di mercoledì 13 dicembre 2023) L’ha chiuso al secondo posto il girone D della. Adesso, per la squadra di Inzaghi, c’è il rischio concreto di sfidare un top-team agli ottavi di finale. Le considerazioni di Antoniosu TMW Radio SFIDA – Queste le parole disulla sfida frae Real Sociedad disputata nella serata di ieri: «Si sottovaluta che c’era la Real Sociedad e si è visto squadra è. Il calcio spagnolo sta presentando un calcio di altissimo livello in più squadre. Ha disinnescato tutte le armi dell’ieri sera. Gli spagnoli sapevano sviluppare superiorità in ogni parte del campo. Se l’si andava a prendere alto il pallone, i problemi sarebbero stati più grandi. La Real Sociedad ha messo a nudo le difficoltà che trovi ...