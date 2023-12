Ostia | incidente dopo un sorpasso | donna investita sulle strisce pedonali

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di mercoledì 13 dicembre 2023)azzardato con (brutta) sorpresa.una 69enne che stava attraversando: condizioni stabili. Attraversare la strada è un gesto immediato, ma talvolta può essere fatale. Lo è stato martedì aper unadi 69 anni, la quale si trovava in via Cardinale Ginnasi (all’altezza di via Giampaolo Orlando) mentre procedeva con l’attraversamento pedonale. Un suv si ferma per lasciarla passare, ma la Citroen C3 subito dietro tenta unazzardato e la prende in pieno. Alla guida un romano di 45 anni che non aveva visto la signora.azzardato in ...